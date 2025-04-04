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Такой Bentley вы точно ещё не видели: эксклюзивная версия от Mansory

1:48
Авто

Компания Mansory, известная своими смелыми и роскошными модификациями автомобилей, представила новый пакет доработок для Bentley Continental GT, который придаёт этому роскошному купе ещё более агрессивный и элегантный вид.

Бентли Континенталь
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandre Prévot from Nancy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бентли Континенталь

Экстерьер

Внешние изменения включают в себя новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, карбоновый капот, расширенные крылья и боковые юбки, которые делают автомобиль шире на 50 мм спереди и на 60 мм сзади. Задняя часть получила новый бампер с интегрированным диффузором и спойлер на крышке багажника, подчёркивающий спортивный характер модели.

Интерьер

В салоне используются высококачественные материалы, такие как карбон, натуральное дерево и мягкая кожа, создавая атмосферу роскоши и комфорта. Каждая деталь интерьера тщательно проработана, отражая внимание Mansory к деталям.

Технические характеристики

Под капотом установлен модернизированный двигатель, который обеспечивает значительное увеличение мощности и крутящего момента, улучшая динамические характеристики автомобиля. Точные цифры не указаны, но ожидается, что разгон до 100 км/ч займёт меньше времени по сравнению со стандартной версией.

Колёсные диски

Автомобиль оснащён эксклюзивными 22-дюймовыми легкосплавными дисками от Mansory, которые не только улучшают внешний вид, но и способствуют улучшению управляемости.

Данный пакет доработок от Mansory превращает Bentley Continental GT в уникальный автомобиль, сочетающий в себе элегантность и спортивный характер, удовлетворяя запросы самых требовательных автолюбителей.

Уточнения

Bentley Motors Ltd. ([ˈbɛːntli]) — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса «люкс».

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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