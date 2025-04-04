Такой Bentley вы точно ещё не видели: эксклюзивная версия от Mansory

Компания Mansory, известная своими смелыми и роскошными модификациями автомобилей, представила новый пакет доработок для Bentley Continental GT, который придаёт этому роскошному купе ещё более агрессивный и элегантный вид.
Внешние изменения включают в себя новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, карбоновый капот, расширенные крылья и боковые юбки, которые делают автомобиль шире на 50 мм спереди и на 60 мм сзади. Задняя часть получила новый бампер с интегрированным диффузором и спойлер на крышке багажника, подчёркивающий спортивный характер модели.
В салоне используются высококачественные материалы, такие как карбон, натуральное дерево и мягкая кожа, создавая атмосферу роскоши и комфорта. Каждая деталь интерьера тщательно проработана, отражая внимание Mansory к деталям.
Под капотом установлен модернизированный двигатель, который обеспечивает значительное увеличение мощности и крутящего момента, улучшая динамические характеристики автомобиля. Точные цифры не указаны, но ожидается, что разгон до 100 км/ч займёт меньше времени по сравнению со стандартной версией.
Автомобиль оснащён эксклюзивными 22-дюймовыми легкосплавными дисками от Mansory, которые не только улучшают внешний вид, но и способствуют улучшению управляемости.
Данный пакет доработок от Mansory превращает Bentley Continental GT в уникальный автомобиль, сочетающий в себе элегантность и спортивный характер, удовлетворяя запросы самых требовательных автолюбителей.
Bentley Motors Ltd. ([ˈbɛːntli]) — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса «люкс».
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