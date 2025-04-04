Секрет стройного живота в сковородке: после этого рыбного ужина весы радуют

Апрель — время, когда на кухню стоит вернуть одного давно любимого морского обитателя. Речь идёт о рыбе с нежной текстурой, изысканным вкусом и почти идеальным составом для здоровья — конечно, это солья.
Низкая калорийность (всего 83 ккал на 100 г), минимум жиров и при этом почти 17 г белка делают солью отличным выбором для тех, кто следит за фигурой или придерживается лечебной диеты. Она легко усваивается, а входящие в состав омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье сердца и сосудов.
Сезон этой рыбы — апрель, что значит: сейчас она особенно вкусная и доступная. Идеально подходит как для лёгкого ужина, так и для полноценного обеда.
Обжарьте филе на оливковом масле, добавьте лимонный сок, соль, перец и посыпьте свежей петрушкой. Легко и ароматно!
Обваляйте в муке, обжарьте в растопленном сливочном масле до золотистой корочки, полейте лимонным соком и украсьте зеленью. Настоящая классика.
Филе запекается с черри, чёрными оливками, чесноком и орегано. Получается сытно, но легко — отличное решение для ужина.
Европейская солея или европейский морской язык (лат. Solea solea) — вид лучепёрых рыб из семейства солеевых (Soleidae) отряда камбалообразных, бледно-коричневой окраски с тёмными пятнами.
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