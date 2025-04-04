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Секрет стройного живота в сковородке: после этого рыбного ужина весы радуют

1:57
Еда

Апрель — время, когда на кухню стоит вернуть одного давно любимого морского обитателя. Речь идёт о рыбе с нежной текстурой, изысканным вкусом и почти идеальным составом для здоровья — конечно, это солья.

рыба
Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рыба

Низкая калорийность (всего 83 ккал на 100 г), минимум жиров и при этом почти 17 г белка делают солью отличным выбором для тех, кто следит за фигурой или придерживается лечебной диеты. Она легко усваивается, а входящие в состав омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье сердца и сосудов.

Но польза сольи этим не ограничивается.

Солья и её полезные свойства

  • Витамины группы B (в частности, B1 и B3) поддерживают нервную систему и энергообмен.
  • Калий нормализует давление, фосфор укрепляет кости, а селен защищает клетки от стресса.
  • Практически полное отсутствие углеводов делает её идеальной для низкоуглеводного питания.

Сезон этой рыбы — апрель, что значит: сейчас она особенно вкусная и доступная. Идеально подходит как для лёгкого ужина, так и для полноценного обеда.

Три простых способа приготовить солью

1. Солья с лимоном и петрушкой

Обжарьте филе на оливковом масле, добавьте лимонный сок, соль, перец и посыпьте свежей петрушкой. Легко и ароматно!

2. Солья по-мельничному (alla mugnaia)

Обваляйте в муке, обжарьте в растопленном сливочном масле до золотистой корочки, полейте лимонным соком и украсьте зеленью. Настоящая классика.

3. Запечённая солья с помидорами и оливками

Филе запекается с черри, чёрными оливками, чесноком и орегано. Получается сытно, но легко — отличное решение для ужина.

Уточнения

Европейская солея или европейский морской язык (лат. Solea solea) — вид лучепёрых рыб из семейства солеевых (Soleidae) отряда камбалообразных, бледно-коричневой окраски с тёмными пятнами.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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