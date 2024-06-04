Новую песню Аллы Пугачёвой хотят запретить — в чем причина?

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Композиция Аллы Пугачёвой "Не высовывайся, дочка" может быть проверена

1:05
Шоу-бизнес

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предложил проверить новую композицию Аллы Пугачёвой "Не высовывайся, дочка" на соответствие закону.

Композиция Аллы Пугачёвой "Не высовывайся, дочка" может быть проверена
Фото: wikimapia by Sergey Korovkin 84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По его словам, в любых текстах есть пределы допустимого, которые прописаны законодательно, независимо от того, касается это искусства или журналистики. Пугачева перевыпустила свою старую песню 2012 года, написанную красноярской писательницей Ниной Алексеевной. В новом треке певица предупреждает дочь о последствиях несоблюдения её советов.

Песня уже доступна на всех стриминговых сервисах, но может вызвать законодательную проверку. В контексте семейных новостей, Кристина Орбакайте, дочь Пугачевой, недавно обратилась к Богу в день своего 53-летия с просьбой защитить её семью и карьеру от зла. Орбакайте проживает в США и недавно столкнулась с отменой концертов в России из-за критики со стороны общественности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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