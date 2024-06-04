Новую песню Аллы Пугачёвой хотят запретить — в чем причина?

Композиция Аллы Пугачёвой "Не высовывайся, дочка" может быть проверена

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предложил проверить новую композицию Аллы Пугачёвой "Не высовывайся, дочка" на соответствие закону.

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По его словам, в любых текстах есть пределы допустимого, которые прописаны законодательно, независимо от того, касается это искусства или журналистики. Пугачева перевыпустила свою старую песню 2012 года, написанную красноярской писательницей Ниной Алексеевной. В новом треке певица предупреждает дочь о последствиях несоблюдения её советов.

Песня уже доступна на всех стриминговых сервисах, но может вызвать законодательную проверку. В контексте семейных новостей, Кристина Орбакайте, дочь Пугачевой, недавно обратилась к Богу в день своего 53-летия с просьбой защитить её семью и карьеру от зла. Орбакайте проживает в США и недавно столкнулась с отменой концертов в России из-за критики со стороны общественности.