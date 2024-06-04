Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предложил проверить новую композицию Аллы Пугачёвой "Не высовывайся, дочка" на соответствие закону.
По его словам, в любых текстах есть пределы допустимого, которые прописаны законодательно, независимо от того, касается это искусства или журналистики. Пугачева перевыпустила свою старую песню 2012 года, написанную красноярской писательницей Ниной Алексеевной. В новом треке певица предупреждает дочь о последствиях несоблюдения её советов.
Песня уже доступна на всех стриминговых сервисах, но может вызвать законодательную проверку. В контексте семейных новостей, Кристина Орбакайте, дочь Пугачевой, недавно обратилась к Богу в день своего 53-летия с просьбой защитить её семью и карьеру от зла. Орбакайте проживает в США и недавно столкнулась с отменой концертов в России из-за критики со стороны общественности.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.