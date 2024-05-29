Максим Галкин* проиграл суд: статус иноагента остался в силе

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал Максиму Галкину* в снятии статуса иностранного агента. Галкин*, признанный иноагентом в сентябре 2022 года, подал жалобу на это решение, но суд отклонил ее.
Минюст считает, что Галкин* находится под иностранным влиянием. Известный российский артист, пародист и бывший телеведущий в настоящее время проживает в Израиле.
Ранее сообщалось, что Максим Галкин* сменил имидж и стал похож на Фредди Меркьюри. Перемены стали заметны после публикации видео, в котором Галкин* анонсировал свои концерты в Вене и Амстердаме. Некоторые фанаты даже не сразу узнали артиста и отметили его сходство с легендарным Фредди Меркьюри.
* - признан иностранным агентом.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.