Максим Галкин* проиграл суд: статус иноагента остался в силе

Суд отказал Максиму Галкину* в исключении из реестра иностранных агентов

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал Максиму Галкину* в снятии статуса иностранного агента. Галкин*, признанный иноагентом в сентябре 2022 года, подал жалобу на это решение, но суд отклонил ее.

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Минюст считает, что Галкин* находится под иностранным влиянием. Известный российский артист, пародист и бывший телеведущий в настоящее время проживает в Израиле.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин* сменил имидж и стал похож на Фредди Меркьюри. Перемены стали заметны после публикации видео, в котором Галкин* анонсировал свои концерты в Вене и Амстердаме. Некоторые фанаты даже не сразу узнали артиста и отметили его сходство с легендарным Фредди Меркьюри.

* - признан иностранным агентом.