Новый образ Максима Галкина* шокировал фанатов: он теперь как Фредди Меркьюри

Максим Галкин* сменил имидж и стал похож на Фредди Меркьюри

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский юморист Максим Галкин* поменял имидж, отрастив усы, что вызвало удивление у поклонников.

Фото: инстаграм аккаунт Максима Галкина

Перемены стали заметны после публикации видео, в котором Галкин анонсировал свои концерты в Вене и Амстердаме. Некоторые фанаты даже не сразу узнали артиста и отметили его сходство с легендарным Фредди Меркьюри.

Ранее сообщалось, что актёр из "9-й роты" Сослан Фидаров назвал Максима Галкина* маленьким мальчиком Пугачёвой, а Дмитрия Назарова — усатым пиратом с попугаем.

* — признан иностранным агентом.