Новый образ Максима Галкина* шокировал фанатов: он теперь как Фредди Меркьюри

Российский юморист Максим Галкин* поменял имидж, отрастив усы, что вызвало удивление у поклонников.
Перемены стали заметны после публикации видео, в котором Галкин анонсировал свои концерты в Вене и Амстердаме. Некоторые фанаты даже не сразу узнали артиста и отметили его сходство с легендарным Фредди Меркьюри.
Ранее сообщалось, что актёр из "9-й роты" Сослан Фидаров назвал Максима Галкина* маленьким мальчиком Пугачёвой, а Дмитрия Назарова — усатым пиратом с попугаем.
* — признан иностранным агентом.
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