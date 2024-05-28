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Певица Лолита обратилась к подписчикам с криком о помощи: "Вопрос от пенсионерки Милявской"

Певица Лолита обратилась к подписчикам с необычной просьбой

1:04
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская попросила подписчиков помочь ей советом.

Певица Лолита обратилась к подписчикам с необычной просьбой
Фото: https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya by Инстаграм Лолиты Милявской is licensed under public doman

Милявская обратилась к подписчикам в "Инстаграме"* с необычной проблемой.

"Вопрос от пенсионерки Милявской", — начала свою просьбу певица.

Лолита рассказала, что птицы повадились потрошить землю в её цветочных горшках на балконе. Артистка объяснила, что у неё больше нет сил отмывать балкон от птичьего помёта.

Она попросила дать ей рекомендации, как справиться с проблемой.

Телеведущая Екатерина Стриженова объяснила Лолите, почему птицы атакует её балкон.

"Лола, у тебя хорошая аура — птицы летят! (это же не мухи). Но если хочешь отвадить, то вешай бубенчики или верёвочные пугалки", — рассказала Стриженова.

"Купите камушки гравий, засыпьте побольше, влага тоже дольше будет держаться", — делились советами фолловеры.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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