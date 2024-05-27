Певец Юрий Лоза высказался о футбольных победах: "Вот и сдулась интрига"

Певец Юрий Лоза рассказал, что думает о триумфе футбольного клуба "Зенит".
Автор и исполнитель хита "Плот" отметил, что чемпионскую игру "Зенит" показал лишь фрагментами.
"Вот и сдулась интрига, "Зенит" — чемпион", — написал артист в ВК-аккаунте.
Певец уверен, что соперники "Зенита" тоже играли не на чемпионском уровне.
"Даже здорово, что была интрига, ведь иначе без неё и европейских кубков смотреть игры было бы совсем грустно. И хоть я никогда не болел за "Зенит", поздравляю его с победой!" — поделился своим мнением артист.
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