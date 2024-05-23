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Лера Кудрявцева высказалась об избиении ребёнка в больнице на Вольской: "У меня зубы скрипят"

Леру Кудрявцеву возмутило избиение ребёнка в больнице на Вольской

0:39
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала вопиющий случай с избиением ребёнка в медицинском учреждении.

Леру Кудрявцеву возмутило избиение ребёнка в больнице на Вольской
Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале кадры, на которых подростки хлестают ремнём маленького мальчика в больнице на Вольской. Ребёнок плачет, но его продолжают бить.

"У меня зубы скрипят, когда я такое вижу! Прошу вас о максимальной огласке. Всё, что касается деток и стариков — это боль ужасная", — написала Лера под видео. 

Ранее Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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