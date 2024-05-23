Лера Кудрявцева высказалась об избиении ребёнка в больнице на Вольской: "У меня зубы скрипят"

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала вопиющий случай с избиением ребёнка в медицинском учреждении.
Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале кадры, на которых подростки хлестают ремнём маленького мальчика в больнице на Вольской. Ребёнок плачет, но его продолжают бить.
"У меня зубы скрипят, когда я такое вижу! Прошу вас о максимальной огласке. Всё, что касается деток и стариков — это боль ужасная", — написала Лера под видео.
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