Подписчики Волочковой обсудили её шокирующий макияж: будто углём припудрили

Анастасию Волочкову отчитали за ужасный макияж

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поняла свою ошибку и пригласила профессионального визажиста. Подписчики же балерины никак не могут забыть её безумный макияж на одном из интервью.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman

Экс-прима Большого театра опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором визажист делает ей красивый макияж.

Подписчики звезды балета похвалили Анастасию за то, что она решила довериться профессионалу. Они припомнили ей шокирующий макияж в интервью с Ляйсан Утяшевой. Фолловеры предположили, что тогда Волочкова сделала make-up себе самостоятельно.

Интернет пользователи отметили, что когда Анастасию красит визажист, то получается великолепно, а когда она наносит косметику сама, то выходит ужасно.

"Этот визажист, где Вас, Анастасия, на одном из интервью будто углём припудрила? Ну в это раз огонь", — писали фолловеры под видео с балериной.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

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