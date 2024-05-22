Сын Олега Газманова Родион показал архивные кадры с отцом

Родион Газманов показал молодого отца на архивных кадрах

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын Олега Газманова Родион Газманов показал, как он маленьким мальчиком, сидя на коленях отца, рассуждает о жизненных приоритетах.

Фото: https://www.instagram.com/rodder13 by Инстаграм Родиона Газманова is licensed under public doman

Родион Газманов опубликовал в "Инстаграме"* фрагмент интервью 1998 года. Ребёнок объясняет журналистам, что предпочитает заниматься серьёзными вещами, чтобы поддержать материальное благополучие семьи. Мальчик отметил, что ему нужно петь, чтобы в семье были деньги. Прогулки во дворе он поставил на второй план.

Олег Газманов поправляет наследника, объясняя, что это ему нужно петь, чтобы обеспечивать семью финансово.

"Мои установки с тех пор особо не поменялись", — объяснил 43-летний артист.

Ранее Родион Газманов показал фото из прошлого с отцом и мамой.

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