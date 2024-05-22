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Певица Светлана Лобода показала златокудрую дочь Тильду в день рождения девочки

Певица Светлана Лобода поздравила очаровательную дочь с днём рождения

0:58
Шоу-бизнес

Певица Светлана Лобода обратилась к младшей дочери Тильде в честь дня рождения малышки.

Певица Светлана Лобода поздравила очаровательную дочь с днём рождения
Фото: https://www.instagram.com/lobodaofficia by Инстаграм Светланы Лободы is licensed under public doman

Исполнительница хита "Твои глаза" опубликовала в "Инстаграме"* снимок в праздничной обстановке. На фото Лобода целует златокудрую девочку, наряженную в пышное розовое платье. Дочери певицы Тильде исполнилось шесть лет.

"С днём рождения, моя любовь. Будь счастлива", — написала Светлана под фото.

У Светланы Лободы — двое дочерей: Евангелина 2011 года рождения от хореографа Андрея Царя и Тильда 2018 года рождения. Имя отца девочки Лобода скрывает.

Ранее шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой Маша стихами поздравила мать с днём рождения.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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