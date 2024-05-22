Врач-онколог рассказала о шансах Кейт Миддлтон восстановиться после поражения костного мозга

Врач-онколог Евгения Черемушкина объяснила, какие последствия лечения ожидают жену принца Уильяма Кейт Миддлтон.
У представительницы королевской династии Кейт Миддлтон диагностировали повреждения кожи и костного мозга из-за химиотерапии.
Медик рассказала, что новые методы лечения рака токсичны и в ряде случаев вызывают осложнения. Она считает, что врачи сумеют нейтрализовать вредное воздействие на организм женщины с помощью грамотного лечения.
"Костный мозг можно восстановить. Например, когда делают его пересадку, могут вводить смертельные дозы препаратов, но потом колонизируют новый костный мозг или пересаживают тот, который был забран у пациента до вмешательства", — цитирует слова эксперта "Вечерняя Москва".
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.