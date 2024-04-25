Как сейчас выглядят дети Равшаны Курковой от мужчины, которого она скрывает

Актриса Равшана Куркова в своем блоге поделилась видеороликом с архивными кадрами, на которых запечатлены двое ее детей — сын Гаспар и дочь Самира. При этом о появлении детей она сообщила не сразу.
Про сына Гаспара актриса рассказала лишь год спустя после рождения малыша, а про дочь Самиру чуть раньше, не заставляя фанатов томиться долгим ожиданием.
В настоящее время она старается как можно чаще радовать поклонников снимками с детьми — так, она поделилась роликом, в котором собрала архивные кадры с наследниками.
После выложенного видеоряда Куркова опубликовала и две свежие фотографии детей.
Оказалось, что весь контент собран во время отпуска Равшаны с детьми в Абхазии.
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