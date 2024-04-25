Как сейчас выглядят дети Равшаны Курковой от мужчины, которого она скрывает

Равшана Куркова опубликовала трогательное видео с детьми, которых скрывала

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Равшана Куркова в своем блоге поделилась видеороликом с архивными кадрами, на которых запечатлены двое ее детей — сын Гаспар и дочь Самира. При этом о появлении детей она сообщила не сразу.

Фото: youtube.com by канал Vogue Russia is licensed under public domain

Про сына Гаспара актриса рассказала лишь год спустя после рождения малыша, а про дочь Самиру чуть раньше, не заставляя фанатов томиться долгим ожиданием.

В настоящее время она старается как можно чаще радовать поклонников снимками с детьми — так, она поделилась роликом, в котором собрала архивные кадры с наследниками.

После выложенного видеоряда Куркова опубликовала и две свежие фотографии детей.

Оказалось, что весь контент собран во время отпуска Равшаны с детьми в Абхазии.

Ранее стало известно, что Лерчек продает недостроенный дом на фоне развода.