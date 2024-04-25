Лерчек избавляется от имущества на фоне развода — блогерша продает дом за 2 млрд рублей

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее супруг Артем занимаются продажей недостроенного особняка в элитном коттеджном поселке Агаларов Эстейт. Об этом пишет Super.
Сообщается, что стоимость такой недвижимости достигает 21 млн долларов (почти 2 млрд рублей по нынешнему курсу). По площади загородный дом знаменитостей сопоставим с торговым центром. Помимо нескольких спален, санузлов, бассейна и хаммама, так планировался гараж для семи автомобилей.
Новость о разводе четы Чекалиных появилась в марте. Сама блогерша не скрывала, что в отношениях переживает непростой период после закрытия уголовного дела.
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