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Лерчек избавляется от имущества на фоне развода — блогерша продает дом за 2 млрд рублей

Блогерша Лерчек продает очередной дом стоимостью 21 млн долларов из-за развода

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Шоу-бизнес

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) и ее супруг Артем занимаются продажей недостроенного особняка в элитном коттеджном поселке Агаларов Эстейт. Об этом пишет Super.

Блогерша Лерчек продает очередной дом стоимостью 21 млн долларов из-за развода
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Сообщается, что стоимость такой недвижимости достигает 21 млн долларов (почти 2 млрд рублей по нынешнему курсу). По площади загородный дом знаменитостей сопоставим с торговым центром. Помимо нескольких спален, санузлов, бассейна и хаммама, так планировался гараж для семи автомобилей.

Новость о разводе четы Чекалиных появилась в марте. Сама блогерша не скрывала, что в отношениях переживает непростой период после закрытия уголовного дела.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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