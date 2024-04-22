Пышногрудая Анна Семенович похвасталась фигурой в бикини

Анна Семенович продемонстрировала фигуру в бикини

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович в своем блоге опубликовала снимок, на котором запечатлена у бассейна в бикини со "змеиным" принтом.

Фото: Telegram by Личный Телеграм-канал Анны Семенович is licensed under public domain

Поклонники звезды пришли в восторг от того, как она выглядит. Они написали ей множество комплиментов и назвали смелой женщиной.

Семенович признавалась, что до конца лета ей необходимо похудеть для съемок в одном из проектов. По ее словам, она добавила физической активности и отказалась от вредной пищи.

Анна счастлива в отношениях с мужчиной, которого скрывает от публики. По ее словам, она готова родить возлюбленному дочь.

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