Пышногрудая Анна Семенович похвасталась фигурой в бикини

Певица Анна Семенович в своем блоге опубликовала снимок, на котором запечатлена у бассейна в бикини со "змеиным" принтом.
Поклонники звезды пришли в восторг от того, как она выглядит. Они написали ей множество комплиментов и назвали смелой женщиной.
Семенович признавалась, что до конца лета ей необходимо похудеть для съемок в одном из проектов. По ее словам, она добавила физической активности и отказалась от вредной пищи.
Анна счастлива в отношениях с мужчиной, которого скрывает от публики. По ее словам, она готова родить возлюбленному дочь.
Ранее Стас Барецкий прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию.
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).