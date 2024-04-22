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Пышногрудая Анна Семенович похвасталась фигурой в бикини

Анна Семенович продемонстрировала фигуру в бикини

0:45
Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович в своем блоге опубликовала снимок, на котором запечатлена у бассейна в бикини со "змеиным" принтом.

Анна Семенович продемонстрировала фигуру в бикини
Фото: Telegram by Личный Телеграм-канал Анны Семенович is licensed under public domain

Поклонники звезды пришли в восторг от того, как она выглядит. Они написали ей множество комплиментов и назвали смелой женщиной.

Семенович признавалась, что до конца лета ей необходимо похудеть для съемок в одном из проектов. По ее словам, она добавила физической активности и отказалась от вредной пищи.

Анна счастлива в отношениях с мужчиной, которого скрывает от публики. По ее словам, она готова родить возлюбленному дочь.

Ранее Стас Барецкий прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой в Россию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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