Стало известно, при каком условии Алла Пугачева сможет вернуть себе замок в деревне Грязь

Барецкий выдвинул условие Пугачевой за покупку особняка в Грязи: "Пусть разводится"

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий весной прошлого года заявил, что стал владельцем особняка в Грязи, принадлежащего артистам Алле Пугачевой и ее супругу, Максиму Галкину* (внесен в реестр иноагентов). В беседе с Woman он заявил, что готов вернуть замок при одном условии.

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В СМИ появилась информация, что Алла Борисовна собирается прилететь в Россию, чтобы переписать недвижимость на себя и составить завещание в пользу детей. Стас Барецкий уверяет, что он в курсе происходящего.

"Действительно, Пугачева хочет выкупить замок. Но я сразу же поставил условие: она разводится с Галкиным и выходит за меня замуж. Я ее давно люблю и готов ее принять. Надо жить спокойно, а Галкин неспокойный человек. Будем жить в свое удовольствие, а мотаться по странам в ее возрасте уже бессмысленно. Так что сейчас ведем переговоры: или выкупает замок, или выходит за меня замуж", — говорит Барецкий.

По его словам, Примадонна может прилететь в Россию уже на майские праздники, но если не сложится, то сделка будет заключаться в летний период. При этом он готов продать особняк за 1 млрд рублей, если она не согласится стать его женой.

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