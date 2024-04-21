Прикованной к инвалидной коляске Самойловой испортили лекарство за миллион рублей

Певице Самойловой испортили лекарство за миллион рублей в гостинице Геленджика

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Юлия Самойлова лишилась своего лекарства стоимостью почти миллион рублей из-за сотрудников гостиницы "Метрополь" в Геленджике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал The Люди is licensed under public domain

Препарат "Эврисди" предназначен для лечения мышечной атрофии и стоит 795 тысяч рублей. Юлии его выдает подмосковный Минздрав. Авторы канала сообщают, что Самойлова по прилету в Краснодарский край попросила сотрудников гостиницы убрать лекарство в холодильник при температуре 2-8 градусов.

Однако он оказался полностью заморожен и непригоден для использования.

Юлия Самойлова представляла Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2017 и 2018 годах.

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