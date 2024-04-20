Алёну Водонаеву высмеяли за фотосессию у мусорных пакетов: выбирайте фон

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева удивила подписчиков фотосессией у мусорных пакетов.
Алёна Влдонаева разместила в Инстаграм* снимки в чёрном обтягивающем платье с меховой накидкой.
"Платье не для первого свидания", — подписала кадры звезда телестройки.
Подписчики обратили внимание на то, что фон для фотосессии Алёна выбрала весьма необычный. На заднем фоне красовались переполненные чёрные мусорные пакеты.
"Первое, что бросается в глаза — мусорные пакеты, а платье уж на втором, выбирайте на будущее фон";
"В мешках те, кто не оценил образ?";
"Чьи тр*пы в мешках? Признавайся! Боня в Москву приезжала", — писали фолловеры под снимками Водонаевой.
Ранее Виктория Боня познакомила свою дочку с сыном Алёны Водонаевой.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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