Алёну Водонаеву высмеяли за фотосессию у мусорных пакетов: выбирайте фон

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева удивила подписчиков фотосессией у мусорных пакетов.

Алёна Влдонаева разместила в Инстаграм* снимки в чёрном обтягивающем платье с меховой накидкой.

"Платье не для первого свидания", — подписала кадры звезда телестройки.

Подписчики обратили внимание на то, что фон для фотосессии Алёна выбрала весьма необычный. На заднем фоне красовались переполненные чёрные мусорные пакеты.

"Первое, что бросается в глаза — мусорные пакеты, а платье уж на втором, выбирайте на будущее фон";

"В мешках те, кто не оценил образ?";

"Чьи тр*пы в мешках? Признавайся! Боня в Москву приезжала", — писали фолловеры под снимками Водонаевой.