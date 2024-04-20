Дмитрий Нагиев скоро вернется на экраны

Дмитрий Нагиев возвращается на экраны после творческого отпуска

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После заявления о своем уходе в творческий отпуск в 2022 году, Дмитрий Нагиев внезапно вернулся на съемочную площадку и в скором времени появится на экранах.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Работая над проектом в Сочи, он сотрудничает с актерами Софьей Каштановой, Олегом Тактаровым и другими. Подробности проекта пока не разглашаются, и Нагиев не делал никаких официальных заявлений о возобновлении своей творческой деятельности.