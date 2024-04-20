Егор Крид оказался под огнем критики за фото с украинским блогером

Егор Крид и украинский блогер вызвали шквал комментариев

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Егора Крида остро критикуют после того, как он опубликовал фотографию с украинским блогером Алексеем Шевцовым на фоне антироссийских высказываний последнего. Снимок, предположительно сделанный на фестивале Coachella в Калифорнии, вызвал бурные обсуждения.

Фото: инстаграм аккаунт Егора Крида

Шевцов известен своей критикой России и ее политики. При этом, ранее появилась информация о романе Крида с блогершей Аминой Мирзоевой, однако ни музыкант, ни блогерша не комментируют слухи, оставляя множество вопросов без ответов.