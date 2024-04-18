Экс-солист группы "На-На" рассказал о скверном характере Бари Алибасова

Бывший солист музыкальной группы "На-На" Павел Соколов в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что продюсер коллектива Бари Алибасов вел себя деспот и тиран, но именно таким и должен быть настоящий медиаменеджер.
Соколов рассказал, что Алибасов отличался строгостью, но мог поддерживать дисциплину в коллективе, состоящем из двадцати молодых людей. Ему самому уроки от продюсера пригодились в жизни.
Певец поделился тем, что продюсеру удалось навсегда выбить из них губительное для артиста "чувство собственной звездности". Бари Алибасов на первое место ставил зрителя.
Павел вспомнил о том, что Алибасов не был против краткосрочных романов участников группы с девушками, но ему не нравилось, если они перерастали в брак.
"Тем не менее эта его точка зрения никак не влияла на многочисленные свадьбы участников группы, которые все равно случались", — заключил он.
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