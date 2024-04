Принц Гарри сделал еще один шаг к окончательному разрыву отношений не только с семьей, но и с Великобританией

Принц Гарри окончательно разорвал отношения с Великобританией, указав своим новым местом жительства Соединенные Штаты Америки. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The Late Show with Stephen Colbert is licensed under public domain