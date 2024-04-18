Принц Гарри сделал еще один шаг к окончательному разрыву отношений не только с семьей, но и с Великобританией

Принц Гарри указал местом жительства США, окончательно разорвав связи с Британией

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принц Гарри окончательно разорвал отношения с Великобританией, указав своим новым местом жительства Соединенные Штаты Америки. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The Late Show with Stephen Colbert is licensed under public domain

Регистрационная палата опубликовала документы, в которых указано, что новым местом жительства принца Гарри являются США. Судя по всему, младший сын короля Карла III не планирует возобновлять отношения со своей семьей и родной страной. Хотя еще в 2020 году называл Великобританию домом.

Была информация о том, что принц Гарри выступит по случаю 10-летия "Игр непобеждённых" в соборе Святого Павла в Лондоне 8 мая. Пишут, что принц Уильям и Кейт Миддлтон обеспокоены возможным приездом Гарри. Также неизвестно, будет ли присутствовать на мероприятии Меган Маркл с детьми.

Недавно стало известно, что принцу Гарри и Кейт Миддлтон удалось восстановить теплое общение на фоне смертельного заболевания принцессы. 22 марта она сообщила, что у нее обнаружили рак на ранней стадии.

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