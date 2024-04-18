Украинский продюсер рассказал, что сделать с провинившейся Ивлеевой

Музыкант Бардаш назвал Ивлееву "невежественной бабой, которую следует перевоспитать"

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский продюсер с российским паспортом Юрий Бардаш в интервью проекту "Так сказать" заявил, что был шокирован проведением "голой" вечеринки, организатором которой выступила блогерша Анастасия Ивлеева.

Фото: youtube.com by канал ТАК СКАЗАТЬ is licensed under public domain

По его словам, звезда соцсетей является "невежественной бабой", которую вознесли.

"Да, красивая девка, талантливая, энергичная, но надо перевоспитать ее. Настя леща конкретного получила. Божественного!", — отметил он.

Бардаш уверен, что лидеры мнений должны доносить молодежи правильные идеологические ценности.

Ранее стало известно, что Ивану Урганту пришлось объясняться перед налоговой из-за Елены Блиновской.