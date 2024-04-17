Зачем люди бросили концерт Александра Серова? Юрий Лоза раскрывает правду
Юрий Лоза прокомментировал инцидент с уходом зрителей с концерта Александра Серова
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Во время выступления Александра Серова в Угличе зрители начали покидать зал еще до завершения концерта.
Фото: ютуб канал "Алёна, блин"
Юрий Лоза назвал такое поведение зрителей тревожным сигналом и предположил, что причиной могли быть различные факторы, такие как проблемы со звуком или здоровьем артиста.
Он отметил, что важно артисту учитывать качество своей работы и техническое обеспечение выступления, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.