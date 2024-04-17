Зачем люди бросили концерт Александра Серова? Юрий Лоза раскрывает правду

Юрий Лоза прокомментировал инцидент с уходом зрителей с концерта Александра Серова

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время выступления Александра Серова в Угличе зрители начали покидать зал еще до завершения концерта.

Фото: ютуб канал "Алёна, блин"

Юрий Лоза назвал такое поведение зрителей тревожным сигналом и предположил, что причиной могли быть различные факторы, такие как проблемы со звуком или здоровьем артиста.

Он отметил, что важно артисту учитывать качество своей работы и техническое обеспечение выступления, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.