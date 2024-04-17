Историк моды Александр Васильев высказался о проблеме гигиены в Европе

Александр Васильев оценил способы соблюдения гигиены в Европе 18-го века

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев продолжил развивать тему о европейских помывочных традициях.

Фото: https://vk.com/alexandrevassiliev by Вк-аккаунт Александра Васильева is licensed under public domain

Историк моды рассказал, что мода принимать ванны расцвела в Европе в 18 и 19 веках. Традицию мыться в ваннах европейцы унаследовали из Древнего Рима.

"А промышленный выпуск чугунных ванн с эмалью начался в Викторианскую эпоху и был связан с научно-техническим прогрессом в обществе во вторую половину 19 века", — написал Васильев в своём Инстаграм*.

Ранее Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе.

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