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Историк моды Александр Васильев высказался о проблеме гигиены в Европе

Александр Васильев оценил способы соблюдения гигиены в Европе 18-го века

0:47
Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев продолжил развивать тему о европейских помывочных традициях.

Александр Васильев оценил способы соблюдения гигиены в Европе 18-го века
Фото: https://vk.com/alexandrevassiliev by Вк-аккаунт Александра Васильева is licensed under public domain

Историк моды рассказал, что мода принимать ванны расцвела в Европе в 18 и 19 веках. Традицию мыться в ваннах европейцы унаследовали из Древнего Рима. 

"А промышленный выпуск чугунных ванн с эмалью начался в Викторианскую эпоху и был связан с научно-техническим прогрессом в обществе во вторую половину 19 века", — написал Васильев в своём Инстаграм*.

Ранее Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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