Историк моды Александр Васильев высказался о проблеме гигиены в Европе

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев продолжил развивать тему о европейских помывочных традициях.
Историк моды рассказал, что мода принимать ванны расцвела в Европе в 18 и 19 веках. Традицию мыться в ваннах европейцы унаследовали из Древнего Рима.
"А промышленный выпуск чугунных ванн с эмалью начался в Викторианскую эпоху и был связан с научно-техническим прогрессом в обществе во вторую половину 19 века", — написал Васильев в своём Инстаграм*.
Ранее Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе.
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