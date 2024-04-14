Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов

Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.
Васильев опубликовал в Инстаграм* средневековую фреску, на которой европейцы моются в бане.
Стилист развеял миф о "немытой" Европе Средних веков. Он объяснил, что многочисленные изображения бань и других помывочных запечатлены на манускриптах и в книжных миниатюрах.
"Конечно, индивидуальные ванны оставались привилегией аристократов и были важным атрибутом публичных домов, часто соединялись с банкетными церемониями, но они существовали, и эти иллюстрации заставят многих задуматься", — объяснил Васильев.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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