Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов

Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.

Фото: https://vk.com/alexandrevassiliev by Вк-аккаунт Александра Васильева is licensed under public domain

Васильев опубликовал в Инстаграм* средневековую фреску, на которой европейцы моются в бане.

Стилист развеял миф о "немытой" Европе Средних веков. Он объяснил, что многочисленные изображения бань и других помывочных запечатлены на манускриптах и в книжных миниатюрах.

"Конечно, индивидуальные ванны оставались привилегией аристократов и были важным атрибутом публичных домов, часто соединялись с банкетными церемониями, но они существовали, и эти иллюстрации заставят многих задуматься", — объяснил Васильев.

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