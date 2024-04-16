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Иван Ургант опубликовал фото из Санкт-Петербурга в честь своего дня рождения

Иван Ургант поделился фото из Санкт-Петербурга в день своего рождения

0:43
Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант напомнил подписчикам о своём дне рождения.

Иван Ургант поделился фото из Санкт-Петербурга в день своего рождения
Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public domain

Шоумен разместил в Инстаграм* снимок с набережной Санкт-Петербурга. Звезда ТВ сопроводил снимок песней группы "Секрет" "Ленинградское время".

Подписички принялись поздравлять Урганта, которому исполнилось 46 лет, с днём рождения.

"Иван, с днём рождения! Спасибо, что вы есть!";

"Искренние поздравления";

"С днём рождения, Иван Андреевич. Будьте всегда счастливы и здоровы", — писали фолловеры под постом Урганта.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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