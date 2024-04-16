Иван Ургант опубликовал фото из Санкт-Петербурга в честь своего дня рождения

Телеведущий Иван Ургант напомнил подписчикам о своём дне рождения.
Шоумен разместил в Инстаграм* снимок с набережной Санкт-Петербурга. Звезда ТВ сопроводил снимок песней группы "Секрет" "Ленинградское время".
Подписички принялись поздравлять Урганта, которому исполнилось 46 лет, с днём рождения.
"Иван, с днём рождения! Спасибо, что вы есть!";
"Искренние поздравления";
"С днём рождения, Иван Андреевич. Будьте всегда счастливы и здоровы", — писали фолловеры под постом Урганта.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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