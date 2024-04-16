Иван Ургант опубликовал фото из Санкт-Петербурга в честь своего дня рождения

Иван Ургант поделился фото из Санкт-Петербурга в день своего рождения

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант напомнил подписчикам о своём дне рождения.

Фото: https://www.instagram.com/urgantcom by Инстаграм Ивана Урганта is licensed under public domain

Шоумен разместил в Инстаграм* снимок с набережной Санкт-Петербурга. Звезда ТВ сопроводил снимок песней группы "Секрет" "Ленинградское время".

Подписички принялись поздравлять Урганта, которому исполнилось 46 лет, с днём рождения.

"Иван, с днём рождения! Спасибо, что вы есть!"; "Искренние поздравления"; "С днём рождения, Иван Андреевич. Будьте всегда счастливы и здоровы", — писали фолловеры под постом Урганта.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской