Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?

Певица Саша Савельева поделилась в социальных сетях воспоминаниями о встрече с Аллой Пугачевой, которая произошла после выступления на юбилее Кристины Орбакайте.
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути. Савельева также рассказала о своей семейной жизни, включая брак с актером Кириллом Сафоновым и рождение сына Леона, который родился раньше срока и провел первые недели в реанимации.
После появления ребенка певица взяла паузу в карьере и посвятила себя материнству, сталкиваясь с трудностями, включая послеродовую депрессию, но продолжая заботиться о своем ребенке и обращаясь за помощью к специалистам.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.