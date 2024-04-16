Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?

Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева поделилась в социальных сетях воспоминаниями о встрече с Аллой Пугачевой, которая произошла после выступления на юбилее Кристины Орбакайте.

Фото: инстаграм аккаунт Саши Савельевой

Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути. Савельева также рассказала о своей семейной жизни, включая брак с актером Кириллом Сафоновым и рождение сына Леона, который родился раньше срока и провел первые недели в реанимации.

После появления ребенка певица взяла паузу в карьере и посвятила себя материнству, сталкиваясь с трудностями, включая послеродовую депрессию, но продолжая заботиться о своем ребенке и обращаясь за помощью к специалистам.