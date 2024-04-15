Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье

Телеведушая Екатерина Стриженова рассказала о счастье быть матерью и бабушкой.
Стриженова опубликовавала в Инстаграм* семейную фотографии. На снимке запечатлена сама Екатерина с дочерью Анастасией и двумя внуками Александром и Георигием.
"Моя доченька — наша с папой первая сознательная любовь, наша ответственность, наше безграничное счастье", — подписала под снимком звезда ТВ.
Супруга режиссёра Александра Стриженова объяснила, что её старшая наследница отмечает день рождения.
"Для нас с папой навсегда это самый значимый день в году!" — призналась Екатерина.
Дочь звезды Анастасия Стриженова вступила в брак в 2013 году, её мужем стал финансист Пётр Грищенко. У звёздной пары также есть дочь 22-летняя дочь Александра.
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