Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье

Екатерина Стриженова показала свою дочь и внуков на одном фото

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведушая Екатерина Стриженова рассказала о счастье быть матерью и бабушкой.

Фото: https://www.instagram.com/strizhenovae by Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public domain

Стриженова опубликовавала в Инстаграм* семейную фотографии. На снимке запечатлена сама Екатерина с дочерью Анастасией и двумя внуками Александром и Георигием.

"Моя доченька — наша с папой первая сознательная любовь, наша ответственность, наше безграничное счастье", — подписала под снимком звезда ТВ.

Супруга режиссёра Александра Стриженова объяснила, что её старшая наследница отмечает день рождения.

"Для нас с папой навсегда это самый значимый день в году!" — призналась Екатерина.

Дочь звезды Анастасия Стриженова вступила в брак в 2013 году, её мужем стал финансист Пётр Грищенко. У звёздной пары также есть дочь 22-летняя дочь Александра.

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