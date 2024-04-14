Таисия Повалий призналась, что вынуждена экономить из-за особняка в Подмосковье

Певица Таисия Повалий вынуждена экономить из-за ипотеки

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Таисия Повалий в беседе с порталом PROZvezd призналась, что в настоящее время вынуждена экономить из-за ипотеки.

Фото: smotrim.ru by программа Жизнь и судьба is licensed under public domain

Артистка не так давно стала обладательницей дома с мебелью в Подмосковье. Сейчас ей приходится усердно трудиться и экономить, чтобы побыстрее закрыть ипотеку. Она хочет закрыть кредит за ближайшие два-три года. Повалий опровергла слухи о том, что просила помощи у коллеги Николая Баскова.

"Когда у меня нет никаких задолженностей и я хорошо зарабатываю, то все — меня только держи! Сейчас я экономлю. Раньше, например, у меня шились наряды постоянно", — рассказала артистка.

По ее словам, в те времена она не смотрела на цены, а приобретала ту одежду, которая нравится.

В декабре 2024 году у Таисии Повалий состоится выступление на юбилейном концерте в Кремле.

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