Таисия Повалий призналась, что вынуждена экономить из-за особняка в Подмосковье

Певица Таисия Повалий в беседе с порталом PROZvezd призналась, что в настоящее время вынуждена экономить из-за ипотеки.
Артистка не так давно стала обладательницей дома с мебелью в Подмосковье. Сейчас ей приходится усердно трудиться и экономить, чтобы побыстрее закрыть ипотеку. Она хочет закрыть кредит за ближайшие два-три года. Повалий опровергла слухи о том, что просила помощи у коллеги Николая Баскова.
"Когда у меня нет никаких задолженностей и я хорошо зарабатываю, то все — меня только держи! Сейчас я экономлю. Раньше, например, у меня шились наряды постоянно", — рассказала артистка.
По ее словам, в те времена она не смотрела на цены, а приобретала ту одежду, которая нравится.
В декабре 2024 году у Таисии Повалий состоится выступление на юбилейном концерте в Кремле.
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