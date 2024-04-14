Популярный стендап-комик рассказал, как на него напали в центре Москвы

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Комик Игорь Джабраилов рассказал о нападении бандита в центре Москвы

1:08
Шоу-бизнес

Комик и продюсер "Женского стендапа" Игорь Джабраилов рассказал, что несколько лет назад на него в центре Москвы напал бандит.

Комик Игорь Джабраилов рассказал о нападении бандита в центре Москвы
Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ is licensed under public domain

В шоу "Подкаст №1" Джабраилов поделился подробностями произошедшего. В январе 2022 года он поздно вечером возвращался домой на такси бизнес-класс, но уже у подъезда их подрезал другой автомобиль.

"Выходит чувак и начинает дергать дверь мою. Причем, выглядит не так, будто сфоткаться хочет. Подходит к водителю и говорит: "Открой". Он говорит: "Я с пассажиром". А он: "Я знаю, я за ним и еду". Я такой: "Чего?". А он дергает дверь и говорит: "Открывай"" — рассказал юморист.

Комик поделился тем, что в этот момент в его голове крутились разные мысли, он пытался понять, где и кого мог задеть, за что его будут убивать.

Больше всего Джабраилова удивило поведение таксиста, который открыл дверь неизвестному. Но впоследствии оказалось, что мужчина ошибся — он выругался и уехал.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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