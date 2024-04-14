Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка

Участница "Дома-2" поделилась реакцией возлюбленного на пол ребенка и вызывала хейт поклонников

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда телепроекта "Дом-2" Алиана Устиненко в своем блоге поделилась реакцией возлюбленного Маркуса на то, что у них скоро родится вторая дочь. Поклонники поведение мужчины сочли странным.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Алианы Устиненко в Инстаграм is licensed under public domain

Изначально бойфренд Алианы не появился на гендер-пати, что сразу же породило множество подозрений — интернет-пользователи сочли, что в паре случился разлад.

Чуть позднее Устиненко выложила видео, на котором Маркус якобы впервые узнает, что у них будет вторая дочь. Она с иронией отметила, что они очень счастливы, так как мужчина на ролике не проявляет особо энтузиазма, а наоборот повторяет, что нужен "наследник и пацан".

Некоторые поклонники смогли разгадать хитрый план блогерши и отметили, что таким образом она провоцирует публику.

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