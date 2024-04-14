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Разведённая певица Катя Лель рассказала о желании бывшего мужа её вернуть

Певица Катя Лель призналась, что бывший муж хочет её вернуть

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Шоу-бизнес

Певица Катя Лель перечислила преимущества жизни без мужа.

Певица Катя Лель призналась, что бывший муж хочет её вернуть
Фото: https://vk.com/katyalelofficial by ВК-аккаунт Кати Лель is licensed under public domain

Разведённая с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака Катя Лель объяснила, что её устраиват холостяцкая жизнь. Ей нравится независимое положение и право принимать все решения самостоятельно.

"В любое время, могу ехать, куда хочу, с подругами, проводить время с ребёнком", — цитирует слова артистки "МК".

Лель объяснила, что не горит желанием вступать в новые отношения.

Она отметила, что супруг был бы не против возобновить отношения, однако она настроена резко против такой перспективы.

"Сейчас бесполезно что-либо предпринимать. Меня невозможно купить, что бы он ни делал, он это знает, поэтому даже не приближается, зная, что нет вариантов", — объяснила исполнительница хита "Мой мармеладный".

Ранее певица Катя Лель показала 15-летнюю дочь Эмилию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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