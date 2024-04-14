Разведённая певица Катя Лель рассказала о желании бывшего мужа её вернуть

Певица Катя Лель перечислила преимущества жизни без мужа.
Разведённая с мужем Игорем Кузнецовым после 15 лет брака Катя Лель объяснила, что её устраиват холостяцкая жизнь. Ей нравится независимое положение и право принимать все решения самостоятельно.
"В любое время, могу ехать, куда хочу, с подругами, проводить время с ребёнком", — цитирует слова артистки "МК".
Лель объяснила, что не горит желанием вступать в новые отношения.
Она отметила, что супруг был бы не против возобновить отношения, однако она настроена резко против такой перспективы.
"Сейчас бесполезно что-либо предпринимать. Меня невозможно купить, что бы он ни делал, он это знает, поэтому даже не приближается, зная, что нет вариантов", — объяснила исполнительница хита "Мой мармеладный".
Ранее певица Катя Лель показала 15-летнюю дочь Эмилию.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.