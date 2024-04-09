Певица Катя Лель перестала скрывать свою 15-летнюю дочь Эмилию: "Родная моя"

Певица Катя Лель опубликовала совместное фото с очаровательной наследницей.
Исполнительница хита "Мой мармеладный" разместила в своём профиле во "ВКонтакте" фото с 15-летней дочкой Эмилией в честь дня рождения девочки.
Мама и дочка запечатлены в чёрных атласных платьях.
"Открывай миру и людям искренне своё сердце и своё Солнце, родная моя, ты это можешь легко, доверяй и ничего не бойся! Я всегда с тобой", — подписала снимок певица.
Ранее актриса Марина Зудина показала 18-летнюю дочь Марию от Олега Табакова.
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