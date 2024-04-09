Певица Катя Лель перестала скрывать свою 15-летнюю дочь Эмилию: "Родная моя"

Певица Катя Лель опубликовала совместное фото с очаровательной наследницей.

Исполнительница хита "Мой мармеладный" разместила в своём профиле во "ВКонтакте" фото с 15-летней дочкой Эмилией в честь дня рождения девочки.

Мама и дочка запечатлены в чёрных атласных платьях.

"Открывай миру и людям искренне своё сердце и своё Солнце, родная моя, ты это можешь легко, доверяй и ничего не бойся! Я всегда с тобой", — подписала снимок певица.