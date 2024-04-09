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Певица Катя Лель перестала скрывать свою 15-летнюю дочь Эмилию: "Родная моя"

Певица Катя Лель показала 15-летнюю дочь Эмилию

Шоу-бизнес

Певица Катя Лель опубликовала совместное фото с очаровательной наследницей.

Певица Катя Лель показала 15-летнюю дочь Эмилию
Фото: https://vk.com/katyalelofficial by ВК-аккаунт Кати Лель is licensed under public domain

Исполнительница хита "Мой мармеладный" разместила в своём профиле во "ВКонтакте" фото с 15-летней дочкой Эмилией в честь дня рождения девочки.

Мама и дочка запечатлены в чёрных атласных платьях.

"Открывай миру и людям искренне своё сердце и своё Солнце, родная моя, ты это можешь легко, доверяй и ничего не бойся! Я всегда с тобой", — подписала снимок певица.

Ранее актриса Марина Зудина показала 18-летнюю дочь Марию от Олега Табакова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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