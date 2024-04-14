Ксения Собчак показала романтический вечер с Константином Богомоловым: "Когда у нас было иначе"

Ксения Собчак поделилась кадрами семейной идиллии с мужем Константином Богомоловым.
Ксения Собчак опубликовала в Инстаграм* фото с супругом в романтической обстановке. На снимках звёздная пара ужинает за красиво сервированным столом.
Ксения наряжена в платье с открытыми плечами, а Богомолов красуется в сером пиджаке.
"Незабываемый вечер, а, впрочем, когда у нас было иначе", — написала журналистка под снимками.
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Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.