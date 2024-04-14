Ксения Собчак показала романтический вечер с Константином Богомоловым: "Когда у нас было иначе"

Собчак провела вечер с мужем в торжественной обстановке: "Незабывемый вечер"

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась кадрами семейной идиллии с мужем Константином Богомоловым.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public domain

Ксения Собчак опубликовала в Инстаграм* фото с супругом в романтической обстановке. На снимках звёздная пара ужинает за красиво сервированным столом.

Ксения наряжена в платье с открытыми плечами, а Богомолов красуется в сером пиджаке.

"Незабываемый вечер, а, впрочем, когда у нас было иначе", — написала журналистка под снимками.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской