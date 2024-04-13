Сбежавший в Израиль Галкин* со стаканчиком виски в руках прокомментировал атаку Ирану: "В ожидании"

Сбежавший в Израиль Максим Галкин* вместе с женой Аллой Пугачёвой встретили волну ракет со сторону Ирана.
Иноагент Максим Галкин* с виски в руках заявил, что он "в ожидании", пожелал "беацлаха" ("удачи") израильским ПВО и пошёл спать.
Так комик отреагировал на атаку Ирана на Израиль. Своё местоположение он не уточнил.
Напомним, что первого апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске. Погибли высокопоставленные офицеры Ирана.
* — признан иностранным агентом.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.