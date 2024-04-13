Пригожин рассказал о приятном подарке от Киркорова

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с порталом "Страсти" признался, что артист Филипп Киркоров подарил ему на 55-летие кроссовки.
Пригожин не стал скрывать, что с удовольствием носит подаренную обувь. При этом он считает несимпатичным обсуждение презентов, поэтому говорить о том, что ему подарила супруга, певица Валерия, он не стал.
"Любой подарок носит интимный характер. То, что мы дарим другу другу, — это терпение и уважение", — заявил продюсер.
По его словам, с возрастом уходит интерес к материальной части подарка — порой радость доставляют и недорогие презенты. Но Пригожину повезло, так как у него "хорошие и обеспеченные друзья".
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