Пригожин рассказал о приятном подарке от Киркорова

Продюсер Пригожин с удовольствием носит подаренные Киркоровым кроссовки

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с порталом "Страсти" признался, что артист Филипп Киркоров подарил ему на 55-летие кроссовки.

Фото: youtube.com by канал НЕ ПРУСТ is licensed under public domain

Пригожин не стал скрывать, что с удовольствием носит подаренную обувь. При этом он считает несимпатичным обсуждение презентов, поэтому говорить о том, что ему подарила супруга, певица Валерия, он не стал.

"Любой подарок носит интимный характер. То, что мы дарим другу другу, — это терпение и уважение", — заявил продюсер.

По его словам, с возрастом уходит интерес к материальной части подарка — порой радость доставляют и недорогие презенты. Но Пригожину повезло, так как у него "хорошие и обеспеченные друзья".

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