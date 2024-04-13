Фриске поделилась подробностями пластической операции, о которой давно мечтала

Сестра Жанны Фриске рассказала о шестичасовой пластической операции

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Фриске, сестра известной исполнительницы Жанны Фриске, сделала пластическую операцию, которая длилась шесть часов. По ее словам, родители стали за нее переживать.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм is licensed under public domain

Наталья призналась, что очень счастлива, так как ей давно хотелось преображения. Своим родителям она сказала, что операция будет длиться четыре часа, но в итоге она шла шесть часов.

"Испугались бедные. По ощущениям грудь чуть-чуть ноет, а диастаз — как будто хорошо перезанималась в зале, и все, больше ничего не болит", — поделилась исполнительница.

Пластика груди и ушивание диастаза стали своеобразными подарками самой себе на 38-летие. Наталья признается, что отметит день рождения уже с новыми формами.

Ранее Ольга Серябкина показала подросшего сына.