Фриске поделилась подробностями пластической операции, о которой давно мечтала

Певица Наталья Фриске, сестра известной исполнительницы Жанны Фриске, сделала пластическую операцию, которая длилась шесть часов. По ее словам, родители стали за нее переживать.
Наталья призналась, что очень счастлива, так как ей давно хотелось преображения. Своим родителям она сказала, что операция будет длиться четыре часа, но в итоге она шла шесть часов.
"Испугались бедные. По ощущениям грудь чуть-чуть ноет, а диастаз — как будто хорошо перезанималась в зале, и все, больше ничего не болит", — поделилась исполнительница.
Пластика груди и ушивание диастаза стали своеобразными подарками самой себе на 38-летие. Наталья признается, что отметит день рождения уже с новыми формами.
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