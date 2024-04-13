Ольга Серябкина показала подросшего сына

Ольга Серябкина в честь своего 39-летия показала редкие фото с сыном Лукой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы SEREBRO, певица Ольга Серябкина отметила 39-летие и поделилась с поклонниками домашней фотосессией с двухлетним сыном Лукой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Серябкиной в Инстаграм is licensed under public domain

Они с наследником позировали на кровати, Ольга выбрала для кадров белую пижаму, а сыну надела черную футболку и шорты. Также у именинницы был розовый торт с ягодами.

Ольга Серябкина стала мамой в ноябре 2021 года – отцом малыша стал муж артистки, бизнесмен Георгия Начкебия. Недоброжелатели распространяют слухи, что якобы отцом мальчика является бывший продюсер Ольги Максим Фадеев – но оба призывают не верить тому, о чем говорят хейтеры.

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