Ольга Серябкина показала подросшего сына

Экс-солистка группы SEREBRO, певица Ольга Серябкина отметила 39-летие и поделилась с поклонниками домашней фотосессией с двухлетним сыном Лукой.
Они с наследником позировали на кровати, Ольга выбрала для кадров белую пижаму, а сыну надела черную футболку и шорты. Также у именинницы был розовый торт с ягодами.
Ольга Серябкина стала мамой в ноябре 2021 года – отцом малыша стал муж артистки, бизнесмен Георгия Начкебия. Недоброжелатели распространяют слухи, что якобы отцом мальчика является бывший продюсер Ольги Максим Фадеев – но оба призывают не верить тому, о чем говорят хейтеры.
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