Аренда жилья в Москве 2024: анализ спада и перспективы рынка

Ажиотаж к аренде жилья в Москве угас

В последние несколько месяцев спрос на аренду жилья в Москве оставался на высоком уровне, но в апреле начало наблюдаться его снижение, согласно исследованию компании "Инком-Недвижимость". В сравнении с мартом, спрос упал на 12,3%, однако по сравнению с апрелем предыдущего года он вырос на 37%, как указывает статистика компании.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Оксана Полякова, заместитель директора по управлению арендой квартир в "Инком-Недвижимости", заметила, что интерес к жилью массового сегмента снизился, однако это не указывает на падение спроса, а свидетельствует о его постепенной стабилизации после периода ажиотажа. По её словам, апрель 2024 года стал самым успешным за последние четыре года.

Что касается предложения, то количество жилья, предложенного для аренды, увеличилось на 16,8% в апреле. Риелторы объясняют это появлением на рынке квартир, которые арендуются только на летний период, обычно на срок до шести месяцев. Кроме того, из-за слабого спроса и высоких ипотечных ставок многие владельцы решили выставлять свои квартиры одновременно на продажу и в аренду.

На рынке аренды жилья продолжается дисбаланс: количество лотов в массовом сегменте сократилось на 20,5% по сравнению с прошлым годом, и не хватает ликвидных объектов. Основную долю в экспозиции занимают однокомнатные квартиры (34,8%), за ними следуют двухкомнатные (30,7%) и трехкомнатные с многокомнатными (27,5%). Примерно 7% всех лотов приходится на комнаты.