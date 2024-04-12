Арнольд Шварценеггер признался в своем секрете — роль Терминатора могла принадлежать О. Дж. Симпсону

Арнольд Шварценеггер раскрыл, что украл главную роль в фильме "Терминатор" у О. Дж. Симпсона. Звезда Голливуда рассказал, что изначально роль Терминатора была предложена бывшему игроку в НФЛ, но режиссер Джеймс Кэмерон нашел его недостаточно убедительным для образа убийцы-киборга.
О. Дж. Симпсон, ставший одним из самых известных обвиняемых в убийствах в истории, был оправдан в громком судебном процессе по делу о смерти своей бывшей жены и ее друга.
Джеймс Кэмерон опроверг утверждения Шварценеггера и заявил, что О. Дж. Симпсон никогда не рассматривался для этой роли, а сам режиссер даже сначала отказывался от кандидатуры Арнольда.
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