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Арнольд Шварценеггер признался в своем секрете — роль Терминатора могла принадлежать О. Дж. Симпсону

Арнольд Шварценеггер рассказал украл роль Терминатора у О. Дж. Симпсона

0:44
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер раскрыл, что украл главную роль в фильме "Терминатор" у О. Дж. Симпсона. Звезда Голливуда рассказал, что изначально роль Терминатора была предложена бывшему игроку в НФЛ, но режиссер Джеймс Кэмерон нашел его недостаточно убедительным для образа убийцы-киборга.

Арнольд Шварценеггер рассказал украл роль Терминатора у О. Дж. Симпсона
Фото: Wikipedia by maybeMaybeMaybe is licensed under CC BY-SA 2.0

О. Дж. Симпсон, ставший одним из самых известных обвиняемых в убийствах в истории, был оправдан в громком судебном процессе по делу о смерти своей бывшей жены и ее друга.

Джеймс Кэмерон опроверг утверждения Шварценеггера и заявил, что О. Дж. Симпсон никогда не рассматривался для этой роли, а сам режиссер даже сначала отказывался от кандидатуры Арнольда.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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