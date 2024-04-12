Арнольд Шварценеггер признался в своем секрете — роль Терминатора могла принадлежать О. Дж. Симпсону

Арнольд Шварценеггер рассказал украл роль Терминатора у О. Дж. Симпсона

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер раскрыл, что украл главную роль в фильме "Терминатор" у О. Дж. Симпсона. Звезда Голливуда рассказал, что изначально роль Терминатора была предложена бывшему игроку в НФЛ, но режиссер Джеймс Кэмерон нашел его недостаточно убедительным для образа убийцы-киборга.

Фото: Wikipedia by maybeMaybeMaybe is licensed under CC BY-SA 2.0

О. Дж. Симпсон, ставший одним из самых известных обвиняемых в убийствах в истории, был оправдан в громком судебном процессе по делу о смерти своей бывшей жены и ее друга.

Джеймс Кэмерон опроверг утверждения Шварценеггера и заявил, что О. Дж. Симпсон никогда не рассматривался для этой роли, а сам режиссер даже сначала отказывался от кандидатуры Арнольда.