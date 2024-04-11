Татьяна Брухунова отобрала у Евгения Петросяна бомбер: "Поняла, что мне очень надо"

Татьяне Брухуновой приглянулась одежда Евгения Петросяна из 90-х

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова призналась, что донашивает одежду за Евгенеим Петросяном.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public domain

Брухунова вышла в свет в необычном наряде. Татьяна объяснила, что бомбер позаимствовала у супруга.

"Это бомбер мужа. Он ходил в нём в начале 90-х. Я нашла его где-то там на антресолях, поняла, что мне очень надо, поскольку винтаж — это тренд", — рассказала Татьяна.

Она отметила, что в отелье бомбер обновили, поэтому она теперь модничает в нём.

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