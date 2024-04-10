Киркоров в эфире федерального канала назвал свою бывшую супругу "бабушкой" — этого Алла ему не простит

В последнем выпуске комедийного проекта "Звезды" на НТВ, в котором знаменитости сражаются за 20 млн рублей, народный артист Филипп Киркоров назвал свою бывшую жену Аллу Пугачеву "бабушкой".
При этом певцу удалось рассмешить судей шуткой про советскую исполнительницу, хотя чуть позднее он исправился.
"Не бабушка, а подруга", — поправил сам себя музыкант, чем еще больше развеселил судей.
Недавно появилась информация, что Алла Пугачева планирует отправиться в гастрольный тур по Европе. Известно, что исполнительница запросила у организаторов концертов в Германии 50 тысяч евро за один концерт.
Ранее стало известно, когда Кейт Миддлтон появиться на публике.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.