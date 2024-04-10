Киркоров в эфире федерального канала назвал свою бывшую супругу "бабушкой" — этого Алла ему не простит

Киркоров развеселил судей шоу "Звезды", назвав Пугачеву "бабушкой"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнем выпуске комедийного проекта "Звезды" на НТВ, в котором знаменитости сражаются за 20 млн рублей, народный артист Филипп Киркоров назвал свою бывшую жену Аллу Пугачеву "бабушкой".

Фото: youtube.com by канал PULT ru is licensed under public domain

При этом певцу удалось рассмешить судей шуткой про советскую исполнительницу, хотя чуть позднее он исправился.

"Не бабушка, а подруга", — поправил сам себя музыкант, чем еще больше развеселил судей.

Недавно появилась информация, что Алла Пугачева планирует отправиться в гастрольный тур по Европе. Известно, что исполнительница запросила у организаторов концертов в Германии 50 тысяч евро за один концерт.

Ранее стало известно, когда Кейт Миддлтон появиться на публике.