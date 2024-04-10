Актриса Мария Шукшина прервала молчание после сообщения о её задержании

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Актриса Мария Шукшина вышла на связь после новости о её задержании

Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина опубликовала первый пост после того, как СМИ распространили информацию о её задержании. 

Актриса Мария Шукшина вышла на связь после новости о её задержании
Фото: https://vk.com/club4852516 by ВК-аккаунт Марии Шукшиной is licensed under public domain

В Telegram-канале Марии Шукшиной появилось сообщение. Актриса никак не комментирует слухи о том, что её якобы задержали.

Пост заслуженной артистки России посвящён вредоносной деятельности ВОЗ. Она поддержала инициативу о том, что РФ должна выйти из данной организации.

Ранее адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что ничего не знает о задержании актрисы.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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