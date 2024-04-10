Актриса Мария Шукшина прервала молчание после сообщения о её задержании

Актриса Мария Шукшина опубликовала первый пост после того, как СМИ распространили информацию о её задержании.
В Telegram-канале Марии Шукшиной появилось сообщение. Актриса никак не комментирует слухи о том, что её якобы задержали.
Пост заслуженной артистки России посвящён вредоносной деятельности ВОЗ. Она поддержала инициативу о том, что РФ должна выйти из данной организации.
Ранее адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что ничего не знает о задержании актрисы.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.