Ксения Бородина объяснила женщинам, как бороться с домашним насилием: в моей семье это было

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о проблеме домашнего насилия после трагической истории с Салтанат Нукеновой.
Ксения Бородина объяснила, что знакома с ситуациями, когда в семье мужчина поднимал руку на женщину.
"И в моей семье, к сожалению, это было. Нам казалось это нормальным. И когда мы перенесли это в свои отношения для нас это было привычно", — сказала звезда "Дома-2".
Сейчас звезда ТВ пересмотрела свои взгляды и призвала женщин увидеть ненормальность таких взаимотношений.
"Это ненормально! И разрешать абьюзить и так себя вести нельзя!" — сказала Ксения.
При заточке секатора важно правильно подготовить инструмент.