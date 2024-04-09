Ксения Бородина объяснила женщинам, как бороться с домашним насилием: в моей семье это было

Ксения Бородина призвала женщин не терпеть домашнее насилие

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о проблеме домашнего насилия после трагической истории с Салтанат Нукеновой.

Фото: https://vk.com/vkborodylia by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public domain

Ксения Бородина объяснила, что знакома с ситуациями, когда в семье мужчина поднимал руку на женщину.

"И в моей семье, к сожалению, это было. Нам казалось это нормальным. И когда мы перенесли это в свои отношения для нас это было привычно", — сказала звезда "Дома-2".

Сейчас звезда ТВ пересмотрела свои взгляды и призвала женщин увидеть ненормальность таких взаимотношений.

"Это ненормально! И разрешать абьюзить и так себя вести нельзя!" — сказала Ксения.