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Собчак высказалась о суде над бывшим министром Казахстана, который до смерти избил жену

Собчак поддержала суд над чиновником Казахстана, который убил свою жену

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Шоу-бизнес

Ксению Собчак порадовало то, как общество Казахстана отреагировало на убийство женщины бывшим министром национальной экономики страны.

Собчак поддержала суд над чиновником Казахстана, который убил свою жену
Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Журналитска отметила, что в Казахстане резко осудили жестокость по отношению к женщинам.

"Мне нравится, как в Казахстане жёстко прессуют в суде (и обществе) бывшего министра национальной экономики (по совместительству отмороженного ……, конечно же), который до смерти забил свою жену", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

В Сети распространились кадры с жестоким избиением бывшим министром Казахстана Куандыком Бишимбаевым своей жены. От полученных травм женщина скончалась.

Собчак предположила, что Казахстан станет самой прогрессивным государством бывшего СНГ.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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