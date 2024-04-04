Ксению Собчак порадовало то, как общество Казахстана отреагировало на убийство женщины бывшим министром национальной экономики страны.
Журналитска отметила, что в Казахстане резко осудили жестокость по отношению к женщинам.
"Мне нравится, как в Казахстане жёстко прессуют в суде (и обществе) бывшего министра национальной экономики (по совместительству отмороженного ……, конечно же), который до смерти забил свою жену", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
В Сети распространились кадры с жестоким избиением бывшим министром Казахстана Куандыком Бишимбаевым своей жены. От полученных травм женщина скончалась.
Собчак предположила, что Казахстан станет самой прогрессивным государством бывшего СНГ.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.