Ирина Салтыкова вступилась за Лолиту, которую "отменили" после участия в голой вечеринке Ивлеевой

Ирина Салтыкова завила, что Лолиту и других артистов подставили на "голой" вечеринке

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Ирина Салтыкова в беседе с Voice поддержала коллегу Лолиту Милявскую и заявила, что ее, как и других артистов, подставили организаторы "голой" вечеринки.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Ирина отметила, что с теплом относится к певице Лолите и считает ее человеком с юмором. По этой причине она отмечает подставу со стороны организаторов скандального мероприятия. Так, например, она не поняла, зачем были приглашены журналисты.

"И ладно бы еще были красивые фигуры у той же самой молодежи, одежда приличная… Было бы сексуально, никто бы, наверное, не возразил. А там же вообще не было ни одного образа красивого. Ни одного. Все какое-то дешевое", — отметила исполнительница.

Она считает неправильным наказание артистов за подобные мероприятия.

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