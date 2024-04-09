Как сейчас живет вдова Юдашкина спустя год после смерти модельера

Вдова Юдашкина путешествует по миру после смерти модельера

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вдова известного в России модельера Валентина Юдашкина Марина в своем блоге рассказала, что уехала из России и воссоединилась с дочерью и ее семьей в Дубае.

Фото: youtube.com by канал ПРО БИЗНЕС ТВ is licensed under public domain

Впоследствии они отправились в Испанию, где проходили соревнования по футболу, в которых принял участие и внук Юдашкиной. Позднее семейство отправилось в Таиланд отмечать победу в турнире.

"После Барселоны, где так волновались и переживали за команду Толи, — это просто рай", — рассказала Марина.

Марина Юдашкина при жизни дизайнера много времени проводила в Америке. Бизнес кутюрье перешел к его дочери Галине.

Ранее певец Евгений Кунгуров незадолго до смерти опубликовал призыв к россиянам.