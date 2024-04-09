Юлия Ковальчук показала, как выглядела 15 лет назад без мужа и детей

Юлия Ковальчук показала архивное фото 15-летней давности

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Российская певица Юлия Ковальчук в своем блоге опубликовала фото, сделанное 15 лет назад. Так она выглядела до замужества и рождения детей.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Ковальчук в Инстаграм is licensed under public domain

В публикации она отметила, что на снимке 2009 год.

"Я только прилетела в Панаму и еще не представляла, что ждет меня на "Последнем герое", — призналась артистка.

Юлия Ковальчук вышла замуж за артиста Алексея Чумакова в 2013 году. В 2017 году на свет появилась их старшая дочь Амелия. А в июле прошлого года пара стала родителями во второй раз — родилась их младшая дочь Алисия.

Певица не скрывает, что хотела бы стать многодетной матерью.

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