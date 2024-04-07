Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт раскрывает тайны долгосрочного владения автомобилем
Что посадить рядом с яблонями?
Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Раскрыто, как туристы организуют поездки в Москву
Эксперты ответили, почему кошки играют ночью
Секреты стиля: девять способов дополнить черное платье и выглядеть безупречно
Мошенничество со страхованием: бывший зампрокурор и бизнесмен арестованы
Стало известно, какие упражнения можно делать при межпозвоночных грыжах
Фатеева отомстила Кустинской за измену мужа, не позволив ей сыграть в кино за границей
Принц Гарри беспомощно следует за Меган Маркл

Принц Гарри теряется на фоне Меган Маркл из-за ее нового бренда

0:54
Шоу-бизнес

Эксперт по королевским делам Том Квинн утверждает, что принца Гарри вынуждают "тянуться за" Меган Маркл, когда она готовится к запуску своего нового бренда American Riviera Orchard.

Принц Гарри теряется на фоне Меган Маркл из-за ее нового бренда
Фото: Wikipedia by DoD News is licensed under CC BY 2.0

Ожидается, что этот бренд, возглавляемый герцогиней Сассекской, станет серьезным конкурентом для Goop Гвинет Пэлтроу. Квинн считает, что эта коммерческая инициатива, которая может принести Меган шестизначные суммы в течение нескольких недель после запуска, "ужасала бы" принца Гарри десять лет назад.

Тем не менее, после шага назад от королевской деятельности принц Гарри также сосредоточен на благотворительной деятельности, включая Игры Инвиктуса. Но эксперт предупреждает, что бывший солдат подвержен "ужасу от безделия". Он также отмечает, что принц и Меган действительно нуждаются друг в друге, особенно с учетом изменения в общественном мнении.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Избавьтесь от монилиоза на яблонях: проведите эту обработку для борьбы с заболеваниям

Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.

Как победить монилиоз на яблонях
Эксперты назвали породы собак для каждого знака зодиака
Сами звезды говорят вам быть вместе: какая порода собак совместима с каждым знаком зодиака
Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин
На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса
Взятие Часов Яра армией РФ создаст серьёзные проблемы украинским силам Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова
Редис размером с морковку: вот какой сорт нужно посадить — корнеплоды по 20 см
Сводка с фронта: в Часов Яре ВС РФ расширяют плацдарм, партизаны Одессы наводят на цели
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Опасно или обман? Почему заправка в пластиковые канистры может быть запрещена на АЗС
Последние материалы
Мошенничество со страхованием: бывший зампрокурор и бизнесмен арестованы
Стало известно, какие упражнения можно делать при межпозвоночных грыжах
Фатеева отомстила Кустинской за измену мужа, не позволив ей сыграть в кино за границей
Принц Гарри теряется на фоне Меган Маркл из-за ее нового бренда
Стало известно, почему люди страдают от разнообразных фобий
Китайский министр торговли обсудил в Париже поставки электромобилей в Европу
Ученые рассказали, какую музыку предпочитают коты
Рассказываем, как навсегда избавиться от поросли сливы
В Пензе женщина обманом получила 700 тысяч рублей за ребенка, которого на самом деле не существует
Из-за отмены НДС туры по России не стали доступнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников