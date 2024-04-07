Принц Гарри беспомощно следует за Меган Маркл

Принц Гарри теряется на фоне Меган Маркл из-за ее нового бренда

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Эксперт по королевским делам Том Квинн утверждает, что принца Гарри вынуждают "тянуться за" Меган Маркл, когда она готовится к запуску своего нового бренда American Riviera Orchard.

Фото: Wikipedia by DoD News is licensed under CC BY 2.0

Ожидается, что этот бренд, возглавляемый герцогиней Сассекской, станет серьезным конкурентом для Goop Гвинет Пэлтроу. Квинн считает, что эта коммерческая инициатива, которая может принести Меган шестизначные суммы в течение нескольких недель после запуска, "ужасала бы" принца Гарри десять лет назад.

Тем не менее, после шага назад от королевской деятельности принц Гарри также сосредоточен на благотворительной деятельности, включая Игры Инвиктуса. Но эксперт предупреждает, что бывший солдат подвержен "ужасу от безделия". Он также отмечает, что принц и Меган действительно нуждаются друг в друге, особенно с учетом изменения в общественном мнении.